Повідомлено про підозру поліцейському, який напідпитку на смерть збив пішохода та втік з місця ДТП

Слідчі ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру колишньому оперуповноваженому Коростенського райуправління поліції в Житомирській області через вчинення смертельної ДТП напідпитку.

У квітні 2021 року приблизно о 22:00 у селі Малинівка Коростенського району Житомирської області поліцейський здійснив наїзд на пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці пригоди.

Після скоєного поліцейський втік із місця ДТП, навіть не спробувавши допомоги потерпілому. За показаннями свідків, правоохоронець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронець двічі відмовлявся давати показання у справі і тільки після показання свідків та висновку молекулярно-генетичної експертизи зізнався, що перебував за кермом під час ДТП.

Наразі його звільнено з лав Нацполіції.

Експоліцейський підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого, та залишенні в небезпеці (ч. 3 ст. 286-1, ч. 1 ст. 135 КК України).

Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Житомирська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

ДБР