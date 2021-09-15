Повідомлено про підозру поліцейському, який зламав ніс жінці та побив її хлопця

Працівники Територіального управління ДБР Полтави за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру старшому оперуповноваженому управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області, який під час бійки в одному з кафе перебив ніс дівчині, а також зламав щелепу чоловіку.

У березні 2021 року співробітник поліції перебував в одному із закладів у Кам’янському Дніпропетровської області. Між ним та компанією, яка сиділа за сусідніми столиками, виник словесний конфлікт, що переріс у бійку.

Поліцейський вдарив опонента, через що той впав і втратив свідомість. Захищати товариша кинулася його дівчина, але правоохоронець побив і її. Він вдарив дівчину кулаком в обличчя та зламав ніс, через що дівчина також втратила свідомість.

Побитий чоловік прийшов до тями, однак оперуповноважений наніс ще кілька ударів і зламав йому щелепу.

Працівник поліції підозрюється у вчиненні умисного середньої та легкої тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 122 та ч. 2 ст. 125 КК України).

Санкції статтей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Дніпропетровська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

ДБР