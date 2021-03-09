Повідомлено про підозру посадовцям, які злочинними діями завдали шкоди державі майже на мільйон гривень

Слідчі поліції Закарпаття спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань викрили злочинну групу посадовців, члени якої, користуючись своїми службовими повноваженнями, незаконно розпоряджалися землями державного значення.

Під час досудового розслідування у справі поліцейські встановили, що злочинну схему з незаконного відчуження земель колективного сільськогосподарського підприємства, що на Тячівщині, налагодив 44-річний житель району, який займає керівну посаду в міськрайонному управлінні Держкомзему.

Розуміючи, що самотужки реалізувати свої злочинні наміри йому не вдасться, до протиправної діяльності посадовець залучив своїх колег – двох жінок, які протягом усього часу були головними виконавцями розробленого зловмисником плану.

Шляхом внесення неправдивих відомостей до проектів відведення ділянок у приватну власність та затвердження їх підписами і печатками, зловмисники заподіяли державі матеріальні збитки у сумі майже 1 мільйон гривень.

Наразі слідчі поліції повідомили учасникам злочинної групи про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст. 28, ч.2 ст.364 , ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Йдеться про службове підроблення, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене в складі організованої групи та зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, підозру у службовій недбалості повідомлено і колишньому голові районної державної адміністрації, котрий видавши офіційні розпорядження на підставі підроблених документів, незаконно передав у власність землі колективного сільськогосподарського підприємства.

Наразі вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу. У справі триває досудове розслідування, процесуальне керівництво у якому здійснює прокуратура області.

Поліція Закарпатської області