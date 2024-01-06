Повідомлено про підозру посадовцю ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області, який незаконно передав у власність землі неподалік Буковелю

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора першому заступнику начальника ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 3 ст. 365 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, не маючи на це повноважень, підписав та видав незаконний наказ. Внаслідок цього із земель лісогосподарського призначення, які перебували у постійному користуванні Державного підприємства «Надвірнянське лісове господарство», вилучено земельні ділянки неподалік гірськолижного комплексу «Буковель». В подальшому ці землі вартістю 17 млн грн передано у приватну власність.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводу ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генерального прокурора