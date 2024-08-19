Повідомлено про підозру посадовцю Херсонської ОДА, який закупив неякісний одяг для бійців

Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією повідомили про підозру директору Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОДА.

За даними слідства, Херсонська обласна державна адміністрація оголосила тендер для закупівлі одягу для військових. Цей тендер через змову постачальників з посадовцем департаменту виграли обрані ним підприємці, які поставили неякісний одяг.

Ділки купували дешевий, неякісний одяг, без належних сертифікатів про відповідність вимогам Міноборони України. Товар лише візуально був схожий на військовий. Таким чином державі було завдано збитків на понад 21 млн грн.

Державне бюро розслідувань