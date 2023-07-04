Повідомлено про підозру посадовцю лісової галузі Вінниччини, який завдав збитків на ₴50 млн.

Працівники ДБР повідомили про підозру одному із начальників відділу Центрально-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, який завдав державі збитків на 50 млн гривень.

На момент скоєння правопорушень високопосадовець обіймав посаду т.в.о. першого заступника начальника Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства.

ДБР задокументовано 5 епізодів того, як він незаконно надавав дозволи на рубку лісу на території Могилів-Подільського лісового господарства при відсутності оцінки впливу на довкілля від відповідних державних органів.

Через це було зрубано понад 7 тис. дерев різних порід на площі у 14 га. Загальна вартість завданих державі збитків складає 48 млн 600 тис. грн. Крім того, екосистема насаджень, де було зрубано дерева, зазнала негативних антропогенних змін і не може бути відновлена до першочергового стану ще довгі роки.

ДБР продовжить вивчати всі обставини справи та продовжить шукати можливих учасників злочину.

Посадовець підозрюється в умисному вчинені працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене групою осіб (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.

ДБР