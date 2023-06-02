Повідомлено про підозру посадовцю військової частини Рівненщини, який протиправно призначав бойові доплати підлеглим

Державне бюро розслідувань проводить системну боротьбу з порушеннями під час виплат військовим. Такі зловживання у воєнний час не мають ані морального, ані юридичного виправдання. У той час, коли переважна більшість військовослужбовців зі зброєю в руках самовіддано воює проти агресора, деякі особи намагаються нажитися на війні.

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира роти з морально-психологічного забезпечення однієї з військових частин Рівненської області.

Встановлено, що протягом травня-серпня 2022 року військовий не ініціював перед командиром виключення порушників дисципліни зі списків на премії та доплати. Таким чином, 16 осіб, систематично отримували чергові виплати додаткової винагороди в розмірі 30 тис. грн.

Через бездіяльність військового держава втратила близько 1 млн грн. Перевіряється інформація, чи віддавали військові частину доплат офіцеру за те, аби продовжувати їх отримувати.

Посадовець військової частини підозрюється у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Крім того, тривають перевірки щодо виявлення аналогічних та/або інших фактів та зловживань із бойовими доплатами.

Нагадаємо, нещодавно працівники ДБР викрили незаконну схему із виплат доплат родичам посадовців військової частини.

ДБР і надалі рішуче припинятиме будь-які спроби маніпуляцій та шахрайства з виплатами військовослужбовцям та питаннями призовників.

Державне бюро розслідувань