Повідомлено про підозру послушнику УПЦ (МП), який виправдовував російську агресію
Служба безпеки викрила ще одного представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.
Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври.
Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.
Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
- ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.