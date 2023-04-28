Повідомлено про підозру послушнику УПЦ (МП), який виправдовував російську агресію

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Служба безпеки викрила ще одного представника УПЦ (МП), який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.

Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври.

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Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди.

Возможно, это изображение текст «это не просто бахмут. это артемовск! это место вашего позора.!. город воинской славы вагнера! вчера на западе и в киеве прозрели, что, коалиция из 50 стран проиграла соледар и бахмут частной военной кампании, чвк" ваγнер" слава россии!!! слава вагнеровцам!!! 76 комментариев 372 раза поделились 5.7K клас0ов 0 комментарии класс 15 служба безпеки украйни»

Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ​ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
  • ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Служба безпеки України

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