Повідомлено про підозру працівнику поліції, який при затриманні жорстоко побив чоловіка

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру інспектору патрульної поліції одного з районних управлінь поліції ГУНП в Чернігівській області за фактом перевищення влади та службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що працівник поліції у січні 2020 року у місті Сновськ грубо порушив правила примусової зупинки двоколісних транспортних засобів. Він застосував до водія скутера, який рухався без реєстраційного номера, прийоми удушення та умисно завдав неодноразових ударів по голові, продовжуючи бити чоловіка навіть після втрати ним свідомості.

Унаслідок побиття потерпілий потрапив до лікарні з тілесними ушкодженнями, у тому числі з відкритою черепно-мозковою травмою, і став інвалідом.

Досудове розслідування проводиться слідчими четвертого слідчого відділу з дислокацією у м. Чернігові територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Чернігівської обласної прокуратури