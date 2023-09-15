Повідомлено про підозру працівникам поліції за незаконний обшук та затримання

Прокурорами Кіровоградської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом працівникам відділу протидії кіберзлочинності в Кіровоградській області, які вийшли за межі своїх службових повноважень.

За даними слідства, підозрювані правоохоронці перевищили свої службові повноваження, провели незаконний обшук за місцем проживання місцевого мешканця та, у подальшому, здійснили незаконне затримання останнього.

Також встановлено, що працівники поліції погрожували потерпілому розправою.

Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру. Правоохоронцям інкриміновано перевищення службових повноважень, незаконне затримання та порушення недоторканності житла (ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 162, ч. 1 ст. 371 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності.

Оперативний супровід – Кіровоградське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.