Повідомлено про підозру правоохоронцю зі спільником, які продали закриту інформацію для підготовки вбивства заступника Міністра охорони здоров’я

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру правоохоронцю та його спільнику – мешканцю Києва. Вони продали замовникам інформацію з закритих баз даних щодо колишнього першого заступника Міністра охорони здоров’я України, яку використали під час підготовки його вбивства.

У жовтні 2024 року в одній зі столичних лікарень внаслідок тяжких травм, отриманих під час ДТП, померла жінка. Перший заступник Міністра, який є лікарем-анестезіологом, в той день чергував у медзакладі. Попри серйозні травми її друзі вважали, що у смерті винен саме лікар, тому вирішили його вбити.

Через своєчасні дії правоохоронців їх вдалося зупинити на етапі підготовки вбивства.

Під час підготовки задуманого зловмисники отримали від киянина інформацію про місце проживання посадовця та його родини. Той, своєю чергою, отримав її від знайомого правоохоронця, який мав доступ до закритих баз даних.

Правоохоронцю та цивільному громадянину повідомлено про підозру у несанкціонованому збуті інформації з обмеженим доступом (ч. 1 ст. 361-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Розслідування триває.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

Державне бюро розслідувань