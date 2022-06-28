Повідомлено про підозру призначеній окупантами керівниці «Центру зайнятості» у м. Сватове

Київською міською прокуратурою повідомлено про підозру у колабораційній діяльності громадянці України, яка добровільно погодилась на зайняття посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, мешканка Луганської області, усвідомлюючи здійснення російською федерацією відкритої збройної агресії проти України, добровільно погодилася на співпрацю з окупаційною владою.

Перебуваючи на тимчасово окуповіжаній території Луганської області, підозрювана прийняла пропозицію представників держави-агресора та незаконних збройних формувань «лнр» та добровільно обійняла посаду виконувача обов’язків начальника так званого «Территориального отделения Государственного учреждения – Республиканский центр занятости Луганской Народной Республики в Сватовском районе».

Слідство триває. Вживаються усі необхідні слідчо-оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до колабораційній діяльності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Києві, за матеріалами та оперативного супроводу ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура