Повідомлено про підозру рецидивісту, який у Запоріжжі публічно погрожував патрульним поліцейським

У Запоріжжі до наряду патрульної поліції, який прибув на виклик, підійшов невідомий та почав цинічно їх принижувати, залякуючи «своїм авторитетним статусом у кримінальному середовищі». Словесна перепалка та нецензурна лайка супроводжувалася публічними погрозами правоохоронцям. Раніше неодноразово судимий знову опиниться на лаві підсудних.

У рамках захисту системи оперативники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про інцидент, який стався між патрульними поліцейськими та чоловіком на одній із вулиць Запоріжжя.

Встановлено, що близько 23:00 працівники патрульної поліції отримали виклик про бійку у нічному закладі. На місці події до них підійшов невідомий та почав зухвало виказувати свою зневагу. Приниження поліцейських супроводжувалося нецензурною лайкою та перейшло у відкриті погрози. При цьому зловмисник гучно викрикував, що він є досить відомим і впливовим у кримінальному колі.

Конфлікт стався у присутності багатьох свідків та був зафіксований на відео. За матеріалами внутрішньої безпеки Нацполіції слідчі відділу поліції Запорізького районного управління розпочали кримінальне провадження.

Правоохоронці оперативно встановили особу та місце знаходження зловмисника. Ним виявився 34-річний мешканець Запоріжжя, який неодноразово притягувався до відповідальності за грабіж, шахрайство та нанесення тілесних ушкоджень.

За фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення ГУНП у Запорізькій області його затримали. Під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури Запоріжжя йому оголошено про підозру за ч.3 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої зловмиснику статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України