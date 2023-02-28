Повідомлено про підозру російському окупанту, який ґвалтував жінку на Київщині

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора військовослужбовцю ЗС РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Підозрюваний – 27-річний військовослужбовець 37-мої окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) збройних сил Російської Федерації, родом з с. Догой Республіки Бурятія.

За даними слідства, у березні 2022 року він разом з іншими військовими ЗС РФ окупували один з населених пунктів Київщини. Вони почали залякувати мирне населення. Здійснювали постійні огляди всіх приміщень будинків, шукали чоловіків та учасників сил антитерористичної операції.

Через 20 днів окупації троє російських військових, серед яких підозрюваний, увірвались на подвір’я приватного будинку, де проживали дві жінки та малолітня дівчинка.

Підозрюваний, взявши до уваги відсутність чоловіків, повів жінку у гараж. Там він її зґвалтував, погрожуючи зґвалтуванням дитини в разі відмови. При цьому постійно демонстрував наявність зброї. Інші військові ЗС РФ залишались на вулиці для подолання можливого опору з боку її родичів та сусідів.

Через кілька днів підозрюваний знову прийшов до жінки та вчинив над нею акти сексуального насильства у гаражному приміщенні домоволодіння.

Наразі слідство триває. Сторона обвинувачення планує звернутися до суду із клопотаннями про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також отримати дозвіл суду на здійснення спеціального досудового розслідування.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України.

Офіс Генпрокурора