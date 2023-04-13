Повідомлено про підозру росіянину, який став окупаційним головою Чаплинської ВЦА на Херсонщині

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру громадянину рф у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України (ч. 2 ст. 110 КК України).

За даними слідства, підозрюваний перетнув державний кордон України через Кримський міст та в’їхав на тимчасово окуповану територію Херсонщини.

Змовившись із представниками збройних формувань держави-агресора він зайняв посаду так званого «голови Чаплинської ВЦА».

Підозрюваний, вживав заходів для утвердження окупаційної влади на місцевості, створював умови для проведення псевдореферендуму, з метою зміни меж території та державного кордону, забезпечував обіг російського рубля.

Окрім того, він робив публічні виступи у підтримку окупаційної влади та публікував їх у соціальній мережі.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими УСБ України в Херсонській області.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури