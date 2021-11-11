Повідомлено про підозру СБУшним перебіжчикам, які організували хакерські атаки на державні органи України

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора заочно повідомлено про підозру 8 колишнім співробітникам Служби безпеки України – нині офіцерам ФСБ РФ у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, злочинна організація, створена спеціальними та розвідувальними органами іноземних спецслужб, вчиняла несанкціоноване втручання до комп’ютерів, комп’ютерних мереж, інформаційно-телекомунікаційних систем органів державної влади, підприємств установ та організацій України, а також інших країн з метою збору розвідувальних даних, вчинення диверсій та інших злочинів.

У ході розслідування викрито підрозділ Федеральної служби безпеки Російської Федерації, співробітники якого з використанням хакерського угруповання «Armageddon» здійснюють атаки на об’єкти критичної інформаційної інфраструктури установ, що забезпечують належне функціонування економічної і правоохоронної систем України, а також її обороноздатності.

Правоохоронці встановили причетність до вчинення таких протиправних дій колишніх співробітників Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим. Під час проходження служби в органах Служби безпеки України до їх службових обов’язків входило забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, а після вчинення зради вони забезпечували проведення розвідувально-підривної діяльності проти України саме у цій сфері.

У ході слідства здобуто докази, що колишні співробітники української спецслужби з використанням завербованих хакерів здійснювали кібератаки, направлені на несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, телекомунікаційних мереж України, створення прихованих технічних каналів витоку інформації, збір конфіденційної інформації, в тому числі інформації з обмеженим доступом, викрадення ідентифікаторів доступу та персональних даних насамперед співробітників правоохоронних органів, військових підрозділів, блокування роботи державних та корпоративних електронних ресурсів, проведення акцій кібернетичного впливу в інтересах спеціальних та розвідувальних органів Російської Федерації.

Досудове розслідування здійснюється Головним управлінням Служби безпеки України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводження Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора