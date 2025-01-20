Повідомлено про підозру ще двом експравоохоронцям з Луганщини, які присягнули на вірність ворогу

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру двом експравоохоронцям за фактом добровільного зайняття посади в незаконних правоохоронних органах (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрювані ‒ колишні слідчий т а дізнавач відділів поліції Сєвєродонецького райуправління поліції ГУНП в Луганській області.

Після повномасштабного російського вторгнення вони добровільно пішли на співпрацю з ворогом.

Взимку 2023 року чоловіки присягнули на вірність ворогу.

Обійняли посади в незаконному правоохоронному органі ‒ «міністерстві внутрішніх справ лнр». Обидва стали «поліцейськими відділу мвс рф «рубіжанський».

Вони виконують накази вищого керівництва, забезпечують охорону громадського порядку на території захопленого населеного пункту регіону.

Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Досудове розслідування здійснюють співробітники ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Луганське управління внутрішньої безпеки ДВБ НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури