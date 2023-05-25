Повідомлено про підозру ще одному експравоохоронцю з Харківщини, який допомагав окупантам формувати бази даних українців

Працівники ДБР заочно повідомили про підозру офіцеру-правоохоронцю з селища Дворічна Куп’янського району Харківщини, який працював на окупантів та допомагав їм формувати бази даних проукраїнських місцевих мешканців.

Після початку російського повномасштабного вторгнення до України фігурант відмовився виїжджати з тимчасово окупованих територій Харківщини та пішов працювати до окупаційної адміністрації.

Окупанти формували на території захоплених частин Харківської області каральну структуру, яка повинна була імітувати присутність російської влади й мала назву «управління внутрішніх справ».

Чоловік отримав нову посаду у структурі окупантів. На території селища Дворічна він виконував наглядові функції та незаконні завдання, поставлені представниками силових структур рф.

Зокрема, фігурант здав окупантам відому йому інформацію про громадян, які проходили службу в ЗСУ та СБУ, брав участь у незаконному затриманні українців представниками рф.

Також він складав «процесуальні» документи на затриманих за російськими стандартами.

Колишній український правоохоронець підозрюється у державній зраді та у добровільному зайнятті посади в незаконних правоохоронних органах (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.

ДБР