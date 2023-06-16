Повідомлено про підозру так званому військовому комісару з фейкової «лнр», який примусово мобілізує мешканців Луганщини

Оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області викрили 39-річного мешканця м. Лутугине, який у співпраці з окупаційною владою займається незаконною мобілізацією громадян однієї з громад Старобільського району.

Після окупації населеного пункту він за власним бажанням обійняв посаду «начальника відділу військового комісаріату лнр по одному з районів».

Підозрюваний організовує примусову постановку мешканців окупованого населеного пункту на «військовий облік»

проводить збори

забезпечує відправлення цивільних осіб, які не мають відповідної підготовки для проходження «військової служби» в НЗФ на боці окупаційної армії рф.

Наразі йому повідомлено про підозру.

Національна поліція України