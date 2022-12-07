Повідомлено про підозру так званому «заступнику голови ВЦА м. Снігурівка та Снігурвського району»

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури мешканцю міста Снігурвка заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи на тимчасово окупованій території Снігурівщини, добровільно погодився на пропозицію окупантів та зайняв посаду так званого «заступника голови військово-цивільної адміністрації міста Снігурівка та Снігурівського району».

На посаді підозрюваний виконував організаційно-розпорядчі функції.

Він всіляко сприяв окупантам в організації та проведенні заходів політичного характеру, здійсненні інформаційної діяльності, спрямованої на підтримку держави – агресора та її збройних формувань, опікувався організацією охорони важливих об’єктів економіки, які забезпечували життєдіяльність населення; організовував військовий супровід гуманітарних конвоїв і комерційних поставок на окупованій території; займався складанням і наданням на затвердження військово-цивільної адміністрації Херсонської області місцевого бюджету, був відповідальним за забезпечення його виконання на території Снігурівського району.

За свою роботу отримував заробітну плату у рублях.

Стосовно підозрюваного розпочата процедура для заочного притягнення до кримінальної відповідальності – вже наступного дня у газеті «Урядовий кур’єр» опубліковані перші повістки про виклики підозрюваного до органів слідства.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ в Миколаївській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Миколаївська обласна прокуратура