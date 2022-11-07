Повідомлено про підозру топ-чиновникам окупаційної влади Запорізької області та екскерівнику ПрАТ «Мелітопольгаз»

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру так званому «председателю Совета министров ВГА Запорожской области», двом його заступникам, «министру промышленности и энергетики», а також генеральному директору «ГУП «Мелитопольгаз» у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

За даними слідства, в березні 2022 року збройні сили РФ, здійснивши окупацію частини території Запорізької області, у тому числі м. Мелітополь, утворили на цій території псевдодержавні органи, а саме «Военно-гражданскую администрацию Запорожской области», «Совет министров ВГА Запорожской области» та інші фейкові установи.

Органи столичної прокуратури задокументували злочинну діяльність трьох громадян РФ та двох громадян України, які, перебуваючи на керівних посадах в органах окупаційної влади, організовують та контролюють роботу псевдодержавних установ, а також здійснюють заходи з незаконного відчуження майна українських підприємств та захоплення ключових об’єктів інфраструктури на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Зокрема, на виконання злочинних наказів окупаційної влади здійснено від’єднання електропостачання та газорозподільних мереж на тимчасово окупованій територій Запорізької області від систем України з їх подальшою інтеграцією у системи РФ.

За результатами розслідування трьом громадянам РФ повідомлено про підозру у вчиненні дій, які загрожують територіальній цілісності та недоторканності України за ч. 2 ст. 110 КК України:

«председателю Совета министров ВГА Запорожской области» – 49-річному уродженцю Вологодської області РФ, який до цього обіймав посаду першого заступника губернатора Вологодської області;

«заместителю председателя Совета министров по инфраструктурному развитию» – 40-річному уродженцю м. Вологда РФ, який раніше працював в уряді Вологодської області;

«министру промышленности и энергетики ВГА Запорожской области» – 35-річному громадянину РФ.

Крім того, у вчиненні дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво) за ч. 1 ст. 111-2 КК України повідомлено про підозру двом громадянам України:

«заместителю председателя Совета министров по экономике и финансам» – 41-річному уродженцю АР Крим;

генеральному директору ГУП «Мелитопольгаз», 55-річному уродженцю м. Мелітополь, який керував ПрАТ «Мелітопольгаз» до його захоплення окупантами.

Наразі з метою перевірки певних службових осіб на причетність до контролю над вищезгаданими представниками окупаційної влади на території міста Києва тривають слідчі дії.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СУ ГУ Нацполіції у місті Києві за оперативного супроводження СБ України.

Київська міська прокуратура