Повідомлено про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК, чиї дії призвели до завдання ₴2 млрд. збитків державі

Служба безпеки України спільно з Бюро економічної безпеки та Офісом Генерального прокурора повідомили про підозру одному з топменеджерів Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, що входить до складу групи компаній Ferrexpo та належить українському олігарху-втікачу.

Завдяки його діям підприємство ухилилося від сплати до держбюджету рентних платежів за користування надрами родовища залізних руд на суму близько 2 млрд. гривень.

Слідство встановило, що посадовець упродовж 2018-2021 років вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства. Це і спричинило завдання значних збитків державі.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів),

ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).

Висновки комплексних експертиз, проведених під час досудового розслідування, підтвердили суму збитків для держбюджету у 2 млрд. гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Служба безпеки продовжує встановлювати всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння правопорушення.

Слідчі дії проводили співробітники СБУ та детективи БЕБ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України