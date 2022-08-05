Повідомлено про підозру трьом чоловікам, які в Скмах викрали та незаконно позбавили волі людину

За процесуального керівництва Окружної прокуратури міста Суми повідомлено про підозру трьом чоловікам, які за попередньою змовою викрали та незаконно позбавили волі людину (ч. 2 ст. 146 КК України).

Мова йде про подію, що сталась 3 серпня 2022 року в м. Суми. Близько 10.30 год на вул. Привокзальна троє чоловіків із застосуванням фізичної сили затримали 30-річного чоловіка та проти його волі помістили до транспортного засобу марки «Subaru». Затриманого відвезли до металевого контейнера, де утримували близько 30 хв. Далі, погрожуючи фізичною розправою, змусили знову сісти в автомобіль та поїхали в невідомому напрямку.

У цей час очевидці викрадення людини звернулись у поліцію, відтак патрульні відділу тактичної підтримки зупинили автомобіль, схожий за орієнтуванням. У ньому було троє чоловіків та потерпілий.

На даний час підозрювані затримані в порядку 208 КПК України, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. За скоєне їм загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Примітно, що серед затриманих батько та син, всі троє – сумчани, до цього в поле зору правоохоронців не потрапляли.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура