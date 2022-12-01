Повідомлено про підозру трьом правоохоронцям з Волновахи Донецької області, які працюють на окупантів

Вони добровільно подали заяви щодо працевлаштування у так зване «міністерство надзвичайних ситуацій», яке створили росіяни на тимчасово окупованих ними територіях.

Двоє з правоохоронців наразі обіймають посади командирів відділень, один – майстра газодимозахисної служби.

Колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

ДБР