Повідомлено про підозру трьом правоохоронцям з Волновахи Донецької області, які працюють на окупантів
Вони добровільно подали заяви щодо працевлаштування у так зване «міністерство надзвичайних ситуацій», яке створили росіяни на тимчасово окупованих ними територіях.
Двоє з правоохоронців наразі обіймають посади командирів відділень, один – майстра газодимозахисної служби.
Колишнім правоохоронцям повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.Tweet