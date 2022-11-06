Повідомлено про підозру трьом «суддям», які депортували жителів Криму з їхніх домівок

Так звані судді окупаційної влади приймали незаконні рішення щодо видворення громадян України з тимчасово окупованої території АР Крим відповідно до їх політичної та національної приналежності, зокрема за проукраїнську позицію.

Правоохоронці в ході досудового розслідування задокументували незаконну діяльність трьох «суддів», які після анексії півострова перейшли на бік окупанта. Йдеться про «суддів», яких окупаційна влада призначала на посади «заступника голови Алуштинського міського суду Республіки Крим», та двох – на посади «судді Євпаторійського міського суду Республіки Крим».

Поліцейські встановили, що діючи умисно, всупереч вимогам ст.ст.2, 47, 49 Конвенції (IV) про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 (Женева), «судді» приймали рішення про незаконне видворення громадян України з тимчасово окупованої території АР Крим, що в подальшому було реалізоване. Таким чином зловмисники видворяли з півострова кримчан, які висловлювали проукраїнську позицію.

Наразі трьом «суддям» повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни). Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Досудове розслідування проводять слідчі слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим та в супроводі ГУ Служби безпеки України в АР Крим.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами ГУНП в АР Крим та м. Севастополі