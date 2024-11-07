Повідомлено про підозру тварюці, яка на залізничному вокзалі під час повітряної тривоги виправдовувала обстріли Києва рашистами

Встановлено, що 23-річна уродженка Донецької області, яка зараз мешкає на Одещині, у соціальній мережі Тік-Ток поширювала матеріали на підтримку країни-агресора та виправдовував збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році.

Зокрема, у жовтні 2024 року, на залізничній станції «Київ-Пасажирський» під час повітряної тривоги жінка опублікувала відеозапис, в якому захоплювалась діями росіян, внаслідок яких кияни змушені ховатись від обстрілів в укриттях.

До того в мережі Тік-Ток вона опублікувала відео з музичним супроводом та текстом: «Для меня россия мама», на обличчі намалювавши карту так званих днр та лнр.

Висновками судової лінгвістичної експертизи підтверджено, що висловлювання в опублікованих відео містять заперечення збройної агресії рф проти України та виправдовують тимчасову окупацію частини території нашої держави.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури 23-річній жінці повідомлено про підозру за фактом виправдування та заперечення збройної агресії рф проти України, розпочатої у 2014 році, вчиненому повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Пресслужба Київської міської прокуратури