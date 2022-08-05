Повідомлено про підозру у державній зраді колишньому заступнику голови ГУР МОУ (відео)

Слідчі Служби безпеки повідомили про підозру колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Генерал-майор підозрюється у державній зраді, а також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї.

За даними слідства, він передавав російським спецслужбам таємну і цілком таємну інформацію щодо актуальної військово-політичної ситуації в нашій державі.

Крім цього, переправляв окупантам закриті дані про заходи, які проводять ЗСУ та інші підрозділи українських Сил оборони для відсічі збройній агресії.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення рф. Під час обшуку за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи Служби безпеки, які прибули для проведення процесуальних дій.

Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова.

Затриманий був заступником голови ГУР МОУ з 2008 до 2010 років. Потім працював на різних посадах державної служби цього відомства, а також у лавах керівного складу Державного космічного агентства України.

У поле зору російських спецслужб потрапив через свої прокремлівські погляди, які були сформовані в ході навчання за часів срср у московському вищому загальновійськовому командному училищі та академії ім. Фрунзе.

За завданням окупантів, він збирав секретну інформацію, яка циркулює в Міноборони, у тому числі Головному управлінні розвідки, а також в Національній академії Сухопутних військ імені Сагайдачного.

Крім того, рф цікавили розвіддані щодо діяльності стратегічно важливих об’єктів військово-промислового комплексу України.

«Багато років ворог працював над тим, аби наситити своїми агентами різні органи влади і силові структури України. Тож наше завдання – виявляти таких зрадників і руйнувати ці агентурні мережі. І останні резонансні затримання свідчать про те, що СБУ здатна ефективно протидіяти спецслужбам рф. Цей напрям роботи буде лише посилюватись, адже від його результатів багато в чому залежить і перемога України», – зазначив в.о. Голови СБУ Василь Малюк.

Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.

Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Львівської області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

СБУ