Повідомлено про підозру у держзраді маріупольцю, який передав ворогу інформацію щодо підземних тунелів «Азовсталі»

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора і Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування ПРАТ «МК Азовсталь» у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 6 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний передав ворогу інформацію щодо розташування підземних тунелів, сховищ та комунікацій на території металургійного комбінату «Азовсталь» у м. Маріуполі.

З початку військової агресії РФ тунелі використовуються захисниками, які тримають оборону міста та ведуть бойові дії з російськими військами і представниками псевдореспублік, а також цивільними громадянами, які там перебувають.

Отриману від підозрюваного інформацію загарбники зафіксували на відео та розповсюдили у мережі Інтернет з метою проведення пропагандистської діяльності та демотивації захисників Маріуполя.

Оскільки чоловік продовжує перебувати на тимчасово окупованій військами РФ території, про підозру йому повідомлено заочно. Досудове розслідування здійснюється ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Офіс Генпрокурора