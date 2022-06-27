Повідомлено про підозру у держзраді ще одному командиру російського ракетного катера, який перейшов на бік ворога у 2014 році (відео)

Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому капітану 3 рангу військової частини, що дислокувалась в АР Крим. Наразі він командує російським ракетним катером «Вышний Волочёк».

У 2014 році офіцер зрадив присязі та залишився у захопленій російськими окупантами військовій частині. Присягнувши збройним силам рф, капітан продовжив службу в російському чорноморському флоті.

Наразі дезертир командує ракетним катером «Вышний Волочёк» та з Чорного моря обстрілює ракетами мирні території України.

Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та повідомили йому про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Південного регіону.

Нагадуємо, раніше ДБР вже повідомило про підозру капітану російського крейсера «Адмірал Макаров». Офіцер також зрадив Україну у 2014 році.

ДБР