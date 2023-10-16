Повідомлено про підозру у колабораційній діяльності ще одному жителю Куп’янського району Харківщини

Під час тимчасової окупації смт Дворічна зловмисник здійснював підприємницьку діяльність на місцевому ринку та співпрацював з окупаційною владою рф.

42-річний чоловік займався підприємницькою діяльністю, а саме здійснював торгівлю харчовими продуктами, напоями, тютюном, одягом та іншими речами в неспеціалізованих магазинах. Під час окупації смт Дворічна Куп’янського району він налагодив співпрацю з окупаційною владою держави-агресора. Чоловік здійснював підприємницьку діяльність на місцевому ринку в смт Дворічна.

Також зловмисник всебічно сприяв та допомагав самопроголошеній владі та військам рф. Вимагав від орендаторів виплачувати гроші за оренду приміщень в рублях.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Слідчим Куп’янського РВП за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури 42-річному чоловіку заочно повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області