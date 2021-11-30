Повідомлено про підозру учасникам злочинної групи, які організували несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медичних відходів

Використовуючи підконтрольне собі товариство, підозрювані одержали для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тисяч тонн небезпечних медичних відходів, зокрема й від інфекційних лікарень, де проходять лікування хворі на COVID-19. Проте замість спалювання зловмисники скидали відходи на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях. Припинили злочинну діяльність групи працівники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами Нацполіції, спільно зі слідчими поліції Київської області, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури.

Поліцейські встановили, що учасники організованого злочинного угруповання, порушуючи правила та норми, встановлені для запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам, а також масовим неінфекційним захворюванням, упродовж 2020-2021 років одержали для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тисяч тонн небезпечних медичних відходів. Йдеться про пробірки з кров’ю та іншими біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, які використовувалися, зокрема, й в інфекційних лікарнях та відділеннях, де лікують хворих на COVID-19.

Для цього зловмисники використовували підконтрольне собі товариство. Надалі замість спалювання скидали небезпечні медичні відходи на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях.

Окрім того, після анулювання у квітні 2021 року ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, службові особи даного товариства, не маючи вже ані законної, ані фактичної можливості здійснювати таку діяльність, діючи з корисливих мотивів, продовжили укладати договори на утилізацію медичних відходів. У результаті зловмисники заволоділи коштами у розмірі понад пів мільйона гривень.

29 листопада двом особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням), ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про повідомлення про підозру ще трьом особам та обрання всім фігурантам запобіжного заходу.

Зловмисникам може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, Нацполіція виявила несанкціоновані звалища епідемічно небезпечних медичних відходів.

Управління комунікації Національної поліції України

за матеріалами Департаменту забезпечення діяльності,

пов’язаної з небезпечними матеріалами