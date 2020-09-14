Повідомлено про підозру учаснику незаконного збройного формування «Самооборона Криму»

Встановлено, що чоловік на початку квітня 2014 року проходив службу у так званій «Самообороні Криму» на незаконно створеному окупантами блок-посту при в’їзді до міста Судак Автономної Республіки Крим.

Зі зброєю в руках фігурант здійснював контрольно-пропускний режим, перевірку документів громадян, обшукував транспортні засоби, які рухались у напрямку м. Судак, при цьому погрожував застосуванням фізичної сили та вогнепальної зброї у випадку невиконання його незаконних вимог.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (створення та діяльність непередбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаній справі здійснює прокуратура АР Крим та м. Севастополя.

ГУНП в АР Крим та м. Севастополі