Повідомлено про підозру учаснику незаконного збройного формування «Самооборона Криму»

Фігурант, у минулому працівник КДБ СРСР, брав участь у силовому розгоні проукраїнськи налаштованих громадян під час мітингу в місті Сімферополі, а також захопленні адміністративної будівлі Верховної Ради АР Крим.

Слідчі Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим повідомили про підозру учаснику угруповання «Самооборона Криму» за створення та участь у незаконному збройному формуванні.

Встановлено, що 55-річний чоловік, у минулому працівник КДБ СРСР. У 2014 році він разом з іншими учасниками у складі незаконного збройного формування «Самооборона Криму» брав участь у силовому розгоні мітингу під будівлею Верховної Ради АР Крим в місті Сімферополі. Тоді внаслідок силового штурму мітингувальників загинуло двоє осіб. Також фігурант захоплював адміністративну будівлю Верховної Ради АР Крим.

Після окупації Криму чоловік воював на стороні бойовиків у Донецькій області, за що був нагороджений медалями та орденами окупаційної влади Криму та ДНР.

Начальник поліції Криму Віталій Стрижак повідомив, що правоохоронці здобули достатньо доказів, які свідчать про створення та участь чоловіка в незаконному збройному формуванні «Самооборона Криму».

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності) Кримінального кодексу України.

Управління комунікації Національної поліції України