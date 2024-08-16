Повідомлено про підозру учасникам ОЗГ, які займались виготовленням та збутом фальсифікованого алкоголю у промислових масштабах

49-річний організатор та його троє спільників налагодили процес незаконного обігу підакцизного товару. Аби приховати свою злочинну діяльність, зловмисники маскували алкоголь у паперові пакування із написом «Сік». Щомісячний дохід від протиправної діяльності складав близько пів мільйона гривень.

В лютому 2024 року слідчі обласного главку поліції спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань викрили та ліквідували незаконну діяльність ділків, які не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, здійснювали незаконну діяльність. З метою приховати сліди злочину, вироблену продукцію ретельно маскували та збували на території Вінницької області. Місячний заробіток правопорушників становив до 500 тисяч гривень.

Під час обшуків поліцейські вилучили близько 6 тонн спирту, 600 літрів готової для продажу алкогольної продукції, понад 200 тетрапаків для розливу і пакування сурогату, ємкості для зберігання та приготування алкогольної продукції, чорнові записи, видаткові накладні. Також вилучено три автомобілі, які зловмисники використовували у своїй протиправній діяльності.

За результатами експертиз – вилучені рідини є спиртовмісними та не відповідають вимогам ДСТУ.

За процесуальним керівництвом Вінницької обласної прокуратури, слідчі повідомили про підозру 49-річному організатору за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 (організація незаконного виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою; організація незаконного придбання з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та спирту етилового, вчинених організованою групою) КК України.

Іншим виконавцям, 26-річному, 24-річній та 55-річному мешканцям Вінницького району повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення алкогольних напоїв, вчиненому організованою групою; незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та спирту етилового, вчинених організованою групою)

Санкція передбачає позбавлення волі до п’яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Відділ комунікації поліції Вінницької області