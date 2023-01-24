Повідомлено про підозру учасникам злочинної групи, які заволоділи грошима військовослужбовців ЗСУ та волонтерів

За процесуального керівництва Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом учасникам організованої злочинної групи у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, внутрішньо переміщена особа з території Луганської області у липні 2022 року створила організовану групу, залучивши своїх знайомих із числа мешканців м. Чернігова.

Організатор розробив злочинну схему щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами військовослужбовців ЗСУ, їх родичів та осіб, які займаються волонтерською діяльністю з купівлі транспортних засобів для потреб української армії. Зловмисники розміщували у мережі Інтернет завідомо неправдиві оголошення щодо продажу транспортних засобів за нижчими від ринкових цінами. Потенційним покупцям підозрювані повідомляли про наявність таких авто, необхідність перерахування грошових коштів на їх банківські рахунки в якості оплати митного оформлення та доставки замовлення.

Завдяки злагодженій та скоординованій роботі правоохоронних органів діяльність злочинного угрупування припинено у серпні минулого року.

Викриття організованої групи проводилося спільно зі слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області за оперативного супроводу УСР в Чернігівській області ДСР НП України.

Досудове розслідування за вказаним фактом триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернігівська обласна прокуратура