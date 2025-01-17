Повідомлено про підозру уродженці Сумщини, яка у складі російських окупантів воює проти ЗСУ

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури 42-річній громадянці України, яка воює проти України у складі зс рф заочно повідомлено про підозру у державній зраді, участі в терористичній організації та добровільній участі в збройному формуванні держави-агресора (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними досудового розслідування, жінка, уродженка Сумщини, перебуваючи у 2014 році на тимчасово окупованій території Донецької області, вступила до лав незаконного збройного формування «днр» та приєдналася до «7 окремої мотострілецької бригади 1 армійського корпусу народної міліції днр», виконуючи штабні обов’язки у 2 мотострілецькому батальйоні.

З червня 2015 року вона очолювала вогневий взвод мінометної батареї у незаконних збройних формуваннях так званої «днр», таких як «батальйон «Чебурашка» 4 батальйонно-тактичної групи республіканської гвардії», «9 окремий мотострілецький полк», «11 окремий мотострілецький полк».

Громадянка брала активну участь у бойових діях проти Збройних Сил України, добровольчих формувань та правоохоронців. Її дії призвели до втрат серед українських військових та силових структур у Донецькому аеропорту, містах Дебальцеве, Мар’їнка, Зайцеве та Авдіївка.

З початком повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року підозрювана приєдналася до збройних сил держави-агресора та вела бойові дії проти ЗСУ у складі «114 окремої гвардійської мотострілецької Єнакієвсько-Дунайської бригади», яка підпорядковується рф, з метою повалення конституційного ладу та захоплення території України.

Спеціальне досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Чернівецькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Чернівецька обласна прокуратура