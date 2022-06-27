Повідомлено про підозру в державній зраді експравоохоронцю Запорізької області

Працівники ДБР задокументували та заочно повідомили про підозру у державній зраді нині колишньому працівнику одного з правоохоронних органів у Запорізькій області.

За даними досудового розслідування, він прийняв від представників окупаційної влади рф пропозицію кар’єрного росту та очолив незаконно створений правоохоронний орган у м. Бердянськ та Бердянському районі.

Наразі він активно співпрацює з ворогом.

Досудове розслідування кримінального провадження за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), триває.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічного позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Запорізька обласна прокуратура.

ДБР