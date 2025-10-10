Повідомлено про підозру військовому, який п’яним вчинив ДТП з двома загиблими (фото)

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю однієї з військових частин Дніпра, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв ДТП з постраждалими на Дніпропетровщині.

ДТП сталося влітку в Синельниківському районі Дніпропетровської області. Перебуваючи за кермом автомобіля у нетверезому стані військовий втратив контроль над керуванням, виїхав за межі дороги та врізався у дерево.

У результаті зіткнення його пасажири – 14-річний хлопець та 18-річна дівчина – загинули.

За результатами експертизи у крові водія було виявлено 1,3 проміле алкоголю. При цьому, військовослужбовець перебував за кермо авто не тільки п’яним, але й після того, як його позбавили права водіння транспортним засобом за інше порушення.

Військовому повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою,

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Державне бюро розслідувань