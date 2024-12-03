Повідомлено про підозру вінничанам, які спровокували бійку у розважальному закладі та погрожували відвідувачам зброєю
Обставини вчинення злочину трьома фігурантами зафіксували камери відеонагляду закладу, де відбувались події. Зловмисникам інкримінують вчинення хуліганства. Підозрюваним загрожує до 7 років ув’язнення.
За інформацією слідства, перебуваючи у розважальному закладі троє чоловіків віком – 23, 25 та 27 років, почали конфліктувати з іншими відвідувачами. Суперечка переросла у бійку і один із фігурантів дістав пістолет та почав ним погрожувати опонентам.
Після вчинення злочину зловмисники втекли з місця події.
За місцем проживання одного із підозрюваних, оперативники та слідчі вилучили травматичний пістолет, яким погрожували потерпілим.
За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури слідчі відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції повідомили усім фігурантам про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.
Вирішується питання щодо обрання усім підозрюваним запобіжних заходів.
Відділ комунікації поліції Вінницької областіTweet