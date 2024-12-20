Повідомлено про підозру водію, який ще у травні скоїв смертельну ДТП на Донеччині (фото)

Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який у місті Слов’янську на Донеччині скоїв ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, серед них журналістка.

Слідство встановило, що близько 15:55 години 30 травня 2024 року на перехресті вулиць Банківська та Шевченка у Слов’янську відбулося зіткнення мікроавтобуса під керуванням військовослужбовця та легкового автомобіля.

Внаслідок зіткнення стався розворот транспортних засобів, один з яких зачепив перехожу, що йшла по тротуару. Водій легковика загинув на місці ДТП, а жінка-пішохід, яка працювала журналісткою в одному із державних ЗМІ, померла у лікарні.

В рамках досудового розслідування опитано усіх свідків аварії, проведено автотехнічну та ряд інших експертиз.

Військовослужбовцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Державне бюро розслідувань