Повідомлено про підозру водію, який ще у травні скоїв смертельну ДТП на Донеччині (фото)
Працівники ДБР повідомили про підозру військовослужбовцю, який у місті Слов’янську на Донеччині скоїв ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей, серед них журналістка.
Слідство встановило, що близько 15:55 години 30 травня 2024 року на перехресті вулиць Банківська та Шевченка у Слов’янську відбулося зіткнення мікроавтобуса під керуванням військовослужбовця та легкового автомобіля.
Внаслідок зіткнення стався розворот транспортних засобів, один з яких зачепив перехожу, що йшла по тротуару. Водій легковика загинув на місці ДТП, а жінка-пішохід, яка працювала журналісткою в одному із державних ЗМІ, померла у лікарні.
В рамках досудового розслідування опитано усіх свідків аварії, проведено автотехнічну та ряд інших експертиз.
Військовослужбовцю повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 КК України).
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Процесуальне керівництво здійснює Донецька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.