Повідомлено про підозру волинському експоліцейському, який відкрив стрілянину під час відпочинку на Рівненщині

За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури повідомлено про підозру колишньому начальнику одного з відділів СУ ГУ НП у Волинській області у хуліганстві, вчиненому із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 1 ч. 4 ст. 296 КК України).

За версією слідства, 28 серпня цього року поліцейський, у стані алкогольного сп’яніння, під час відпочинку поблизу Хрінницького водосховища на Дубенщині, грубо порушуючи громадський порядок з хуліганських спонукань, в присутності інших відпочивальників наніс тілесні ушкодження жителю Волині, який теж відпочивав з друзями неподалік. Пізніше правоохоронець без будь-якого приводу почав вести хаотичну стрілянину з табельної вогнепальної зброї.

Чоловік вже звільнений із лав Нацполіції України. Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування проводять слідчі третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, за оперативного супроводу Рівненського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Примітка: відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Рівненської обласної прокуратури