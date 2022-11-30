Повідомлено про підозру заступнику голови російської держдуми, який володіє однією з українських енергокомпаній

На основі матеріалів СБУ слідчі ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру заступнику голови держдуми рф Олександру Бабакову. Цей чиновник шкодить суверенітету України, сприяє військовій агресії росії та голосував за «прийняття до складу рф» Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, за даними СБУ, він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні. Зокрема, в її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві. І нещодавно Служба безпеки провела обшуки у згаданій компанії для упередження загроз енергетиці, оскільки саме ця галузь останнім часом стала пріоритетною мішенню для російських ракетних ударів.

Наразі поплічнику путіна заочно повідомлено про підозру за ч.3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді п’ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше слідчі СБУ повідомили цьому посадовцю рф про підозру за іншим епізодом його антиукраїнської діяльності. Зокрема, у зв’язку зі схваленням 22 лютого 2022 року держдумою рішення про використання збройних сил рф на території самопроголошених «л/днр». Цей документ, прийнятий напередодні повномасштабного вторгнення, розв’язав руки агресору.

Служба безпеки України