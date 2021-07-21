Повідомлено про підозру жінці, яка вчора вчинила розбійний напад на банківське відділення у столиці

За скоєне їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент відбувся в Оболонському районі столиці на вулиці Автозаводській. Невідома жінка зайшла до відділення банку, кинула пляшку з легкозаймистою сумішшю і підпалила їх, вимагаючи видати їй гроші.

У закладі, крім зловмисниці, перебувало п’ятеро людей. Після того, як правопорушниця отримала готівку, вона схопила відвідувачку та, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, вийшла з приміщення банку. Проте втекти не встигла — її оперативно затримали правоохоронці, вчасно прибувши на місце події.

Співробітники поліції затримали 23-річну мешканку Київщини у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Крім того, вилучений предмет, схожий на пістолет, слідчий відправив на експертне дослідження та виніс постанову щодо проведення психолого-психіатричної експертизи відносно затриманої.

Слідчі Оболонського управління поліції за процесуального керівництва місцевої окружної прокуратури повідомили зловмисниці про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 3 ст. 187 (Розбій), ч. 1 ст. 147 (Захоплення заручників) Кримінального кодексу України. Наразі районний суд вирішує питання щодо обрання фігурантці запобіжного заходу. За скоєне загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва