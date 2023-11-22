Повідомлено про підозру жительці Генічеська, яка очолила окупаційне «Министерство образования Херсонской области»

За процесуального керівництва Херсонської обласної та Генічеської окружної прокуратур жительці регіону заочно повідомлено про підозру у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року 49-річна підозрювана погодилась на співпрацю із ворогом та добровільно зайняла посаду «начальника отдела образования Генического муниципального округа». У лютому 2023 року назва її посади змінилася на «начальник отдела по работе с образовательными учреждениями Генического муниципального округа».

На цій посаді жінка виконувала накази незаконно створених органів, планувала заходи, спрямовані на популяризацію росії: флеш-моби, відкриті уроки тощо.

Підтримуючи наративи країни-агресора, давала коментарі пропагандистським медіа.

У жовтні 2023 року жінка отримала від окупантів «підвищення», очоливши так зване «Министерство образования Херсонской области».

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Генічеська окружна прокуратура