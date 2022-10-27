Повідомлено про підозру жителям Житомирщини, які незаконно позбавили волі чоловіка та вимагали ₴230 тис.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області повідомлено про підозру двом жителям Житомирської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 189 КК України.

За даними слідства, підозрювані, діючи за попередньою змовою з метою незаконного збагачення 21.10.2022 незаконно позбавили волі потерпілого, якого утримували в підвалі будинку одного із зловмисників. Погрожуючи застосуванням фізичного насильства, вимагали у нього та його родичів виплатити грошові кошти у розмірі 230 тис. грн у якості відшкодування матеріальної шкоди за нібито крадіжку мобільних телефонів.

Хвилюючись за життя та здоров’я потерпілого його близька родичка погодилася виплатити кошти.

Під час передачі коштів підозрювані затримані у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України.

Слідчим за погодженням з прокурором до суду подано клопотання про застосування до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

У кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на з’ясування всіх обставин вчинення злочину.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованого злочину перед судом підозрюваним загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Вінницької обласної прокуратури