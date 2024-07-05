Повідомлено про підозру жителю Одеського району, який п’яним сів за кермо і на смерть збив велосипедиста

Правопорушника взято під варту. Йому загрожує до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.

Нагадаємо: автопригода сталася 30 червня близько 16-ї години у селі Троїцьке.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що 25-річний водій легкового автомобіля ВАЗ, рухаючись по селу в нетверезому стані, перевищив допустиму швидкість, виїхав на зустрічну смугу, де здійснив наїзд на 65-річного чоловіка, який їхав на велосипеді по краю проїзної частини у зустрічному напрямку.

На жаль, від отриманих травм керманич двоколісника загинув.

Перевірка водія легковика на стан сп’яніння показала, що допустима норма алкоголю в його організмі перевищує майже у чотири рази.

«Ми затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого. За нашим клопотанням суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В рамках провадження ми помістили транспортні засоби на арештмайданчик та призначили низку судових експертиз. Слідство триває», – повідомив т.в.о. старшого слідчого територіального підрозділу поліції Антон Кіструга.

Зазначимо, що ч. 3 ст. 286-1 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські вкотре наголошують водіям на необхідності неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. За жодних обставин не сідайте за кермо у стані сп’яніння, не перевищуйте допустиму швидкість, будьте уважні та обережні за кермом, аби не наражати на небезпеку себе і оточення.

Одеське районне управління поліції №2