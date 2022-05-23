Повідомлено про підозру зловмисникам, які викрали у Львові бронежилети майже на пів мільйона гривень

За рішенням суду, підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

22 травня до поліції надійшло повідомлення про викрадення зі складського приміщення на вулиці Кульпарківській у Львові понад сотні бронежилетів та бронеплит, які мали бути відправлені нашим воїнам на передову.

На місці події працювали слідчі та оперативники кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №2, а також оперативники карного розшуку поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, вночі невідомі, зламавши навісний замок, проникли до складу та викрали 30 бронежилетів і 73 бронеплити, які належать громадській спілці, завдавши таким чином матеріальної шкоди на суму 450 тисяч гривень.

Вивчивши відео з камер спостереження та провівши оперативні заходи, поліцейські встановили особи зловмисників, причетних до скоєння крадіжки, двох мешканців Яворівського району, віком 33 та 35 років, та їхнє місцеперебування. Встановлено також, що викрадені речі вони сховали в гаражі в одному з сіл на території Яворівського району.

Викрадені бронежилети та інші речові докази вилучено.

Слідчі територіального підрозділу поліції, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка, скоєна в умовах воєнного часу) Кримінального кодексу України. За скоєне підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області