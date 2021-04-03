Повідомлено про підозру зловмиснику, який на станції метро вдарив в обличчя поліцейську

Інцидент стався увечері 30 березня у Києві на станції метро «Шулявська».

Перебуваючи на добовому чергуванні, сержант поліції отримала повідомлення від контролера зазначеної станції метро, про те, що один з пасажирів перестрибнув через турнікет, порушуючи при цьому правила користування метрополітеном та направився до ескалатору.

Поліцейська встановила порушника та попросила його залишити приміщення станції метро. У відповідь на це чоловік почав поводити себе агресивно та наніс удар рукою в обличчя поліцейській. Жінка-правоохоронець на мить втратила рівновагу, але намагалась вгамувати порушника та вивести зі зазначеної станції метро. Однак останній, знаходячись вже на ескалаторі, завдав поліцейській ще декілька ударів кулаком в обличчя.

Після цього зловмисник з місця скоєння злочину втік, однак невдовзі був затриманий працівниками поліції на станції метро «Хрещатик».

Внаслідок інциденту поліцейська отримала закриту черепно-мозкову травму, забій тканин обличчя та струс головного мозку.

Наразі 41-річному порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі. // Вартові еспресо