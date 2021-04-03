Повідомлено про підозру зловмиснику, який на станції метро вдарив в обличчя поліцейську

Інцидент стався увечері 30 березня у Києві на станції метро «Шулявська».

Перебуваючи на добовому чергуванні, сержант поліції отримала повідомлення від контролера зазначеної станції метро, про те, що один з пасажирів перестрибнув через турнікет, порушуючи при цьому правила користування метрополітеном та направився до ескалатору.

Возможно, это изображение (один или несколько человек)

Поліцейська встановила порушника та попросила його залишити приміщення станції метро. У відповідь на це чоловік почав поводити себе агресивно та наніс удар рукою в обличчя поліцейській. Жінка-правоохоронець на мить втратила рівновагу, але намагалась вгамувати порушника та вивести зі зазначеної станції метро. Однак останній, знаходячись вже на ескалаторі, завдав поліцейській ще декілька ударів кулаком в обличчя.

Після цього зловмисник з місця скоєння злочину втік, однак невдовзі був затриманий працівниками поліції на станції метро «Хрещатик».

Внаслідок інциденту поліцейська отримала закриту черепно-мозкову травму, забій тканин обличчя та струс головного мозку.

Наразі 41-річному порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі. // Вартові еспресо

Like

Метки:

Читайте также: