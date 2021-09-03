Повідомлено про підозру зловмиснику, який вчинив розбійний напад на фінансову установу в Харкові

Правопорушником виявився 19-річний молодик, раніше судимий за скоєння шахрайства. Розбій він вчинив у період іспитового строку.

Нагадаємо, 22 серпня о 18:26 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий зайшов до приміщення по вулиці Євгена Котляра, вдарив працівницю, забрав гроші та втік.

На місце виїжджали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №3.

На пошуки зловмисника був орієнтований особовий склад поліції та громадськість. Під час відпрацювання співробітники відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 отримали інформацію про те, що до скоєння злочину може бути причетний 19-річний мешканець Новобаварського району. Встановлено, що у липні поточного року суд призначив молодику покарання у вигляді 2 років позбавлення волі, звільнивши від відбування з іспитовим строком на 2 роки.

Зловмисник зізнався у скоєнні розбійного нападу.

31 серпня слідчі повідомили йому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 7 до 10 років із конфіскацією майна. Того ж дня Жовтневий районний суд м. Харкова обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Харківської області