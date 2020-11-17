Повідомлено про підозру зловмиснику, який з ножем напав на жінку з 3-річною дитиною

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП в м. Києві повідомлено про підозру чоловіку у вчиненні розбійного нападу (ч. 1 ст. 187 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.11.2020 підозрюваний побачив на вулиці жінку з трирічною дитиною, які повертались з магазину. Зловмисник підбіг до них та наніс удар рукою по голові спочатку жінці, а потім дитині, після чого почав вимагати у потерпілої гроші. З метою залякування нападник приставив до жінки ніж.

Усвідомлюючи небезпеку для себе та дитини, жінка почала чинити опір, якого не очікував нападник. Скориставшись його розгубленістю, потерпіла разом з сином втекли з місця події.

Зловмисника затримали неподалік від місця вчинення злочину.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура